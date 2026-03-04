Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Adıyaman'da uygulanan halk ekmek fiyatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kentte esnaf tarafından 15 TL'ye satılan ekmeğe dikkat çeken Gümüş, tüm giderleri belediye tarafından karşılanan halk ekmeğin 12 TL'den satışa sunulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Belediyenin kira, personel ve SGK gibi temel giderlerinin bulunmadığını belirten Gümüş, buna rağmen fiyat farkının yalnızca 3 TL olmasının 'halka hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını' savundu.

Açıklamasında, dışarıdaki esnafın tüm maliyetlere rağmen ekmeği 15 TL'ye sattığını vurgulayan Gümüş, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda daha güçlü bir fiyat indirimi yapması gerektiğini dile getirdi.

Halk ekmek uygulamasının kâr amacı taşımaması gerektiğini belirten Gümüş, fiyatın 7,5 TL seviyesine çekilmesi çağrısında bulunarak, 'Halk ekmek halka hizmet için vardır. Gerçek bir sosyal destek sağlanacaksa fiyat farkı daha belirgin olmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE