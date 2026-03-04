

Ramazan ayının etkisiyle pazar alışverişinin sakin geçtiğini belirten esnaf, vatandaşların ise artan fiyatlardan şikâyetçi olduğu görüldü.

'Pazar Eskiye Oranla Sakin'

Pazarcı esnafından, Mehmet Aktaş, önceki haftalara göre fiyatlarda bir değişiklik olmadığını dile getirerek, 'Şu anda pazarın eskiye oranla sakin olduğunu bunun hem ekonomik nedenlerden hem de ramazandan kaynaklandığını' ifade etti.

'Bu Ekonomi Biz Emeklileri Daha da Zorluyor'

Emekli olduğunu dile getiren Kazım Sağır, pazarın pahalı emekliler için daha da pahalı olduğunu dile getirerek, 'Normalde diğer kışlara diğer günlere oranla Pazar daha pahalı yağmur çok olmasına rağmen bir pahalılık söz konusu. Pazara çıkıyoruz ama hayat pahalılığı vatandaşları özellikle de biz emeklileri çok zorluyor. Bugün bir marul, maydanoz, tere biraz havuç aldım elimdeki çoğu para gitti. Her şey çok pahalı biz emeklileri biraz düşünsünler ' ifadelerini kullandı.

'600 TL Harcadım Arabam Daha Dolmadı'

Songül Yüksek isimli vatandaş ise pazarın pahalı olduğunu şimdiye kadar pazarda 600 TL harcadığını ama Pazar arabasının buna rağmen daha dolmadığın dile getirdi.

Kaynak : PERRE