Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Yakub Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin, İl Müdürü Mesut Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Mesut Polat ile Şube Başkanı Yakub Çelik ve beraberindeki heyet bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kurum çalışmaları ve yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şube Başkanı Çelik ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Açıklamada, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve iletişimin önemine dikkat çekilerek, karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşıldığı ifade edildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

