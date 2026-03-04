2026'da 5 bin ila 6 bin TL aralığında bir rakam konuşuluyor.

2018 yılında bin TL olarak başlayan emekli bayram ikramiyesi uygulaması yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. 2025'te yapılan yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye yükselen ödeme için 2026'da 5 bin ila 6 bin TL aralığında bir rakam konuşuluyor.

Resmi açıklama gelmedi

Konuyla alakalı resmi açıklama henüz yapılmazken, ödeme takviminin ise 9-13 Mart haftasında olması bekleniyor. Bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanan emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair soruların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

