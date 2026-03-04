Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında destek alan çiftler ile evliliklerinde belirli bir süreyi tamamlayan çiftler iftar programında bir araya getirildi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler ile evlilik tecrübeleriyle genç çiftlere rehberlik eden aileler aynı sofrada buluştu.

Programda, aile kurumunun güçlendirilmesi ve evliliğe hazırlık sürecinde genç çiftlere destek olunmasının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, iftar programı vesilesiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğin, genç çiftlerin evlilik sürecine uyum sağlamalarına katkı sunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesine destek olması hedeflendi.

Kaynak : PERRE