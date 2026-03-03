Adıyaman'da faaliyet gösteren Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu anasınıfı öğrencileri için Ramazan ayına özel etkinlik düzenlendi. Niyazi Mısri Camii'nde gerçekleştirilen program, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla yapıldı. Program süresince Ramazan ayına ilişkin temel bilgiler miniklerin yaşlarına uygun şekilde aktarılırken, etkinlik kapsamında minik öğrencilere yönelik 'tekne orucu' uygulaması gerçekleştirildi. Öğrenciler günün belirli bir bölümünde oruç tutarak tekne orucu deneyimi yaşadı.

Programa veliler de katılım sağlarken, etkinlikte Kur'an kursu hocası ve öğretmenler yer aldı.

Ekinlikte minikler öğlene kadar tuttukları tekne oruçlarını açarken daha sonrasında söyledikleri ilahilerle etkinliği taçlandırdı. Minikler daha sonra velileri ve öğretmenleriyle birlikte camiyi gezdi.

Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu anasınıfı öğrenci velileri milli eğitim bakanlığının başlattığı etkinliklerle Çocuklarına bu manevi huzuru yaşatan öğretmenler, okul yönetimi ve kuran kursu hocalarına teşekkürlerini iletti.

'Ramazan Ruhunu Yaşatmak İçin Bugün Buradayız'

Öğrenci velilerinden Rahime Gürbüz çocuklara ramazan ruhunu hissettirmek için bugün burada toplandıklarını belirterek şunları söyledi;

'Ramazanın, orucun nasıl olduğunu, ramazan ruhunu çocuklarımızın da yaşamasını sağlamak için bugün buradayız. Bugün çocuklarımız tekne orucunu tuttu. Niyazi Mısri Camii'ne de çocuklarımızın tekne oruçlarını açmaları için geldik. Bu etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı okul müdürümüze öğretmenlerimize ve kuran kursu hocamıza çok teşekkür ederiz.'

Öğrencilerin Ramazan ayını tanımaları amaçlandı

Okul yönetimi tarafından organize edilen etkinliğin, öğrencilerin Ramazan ayını tanımaları ve manevi değerlerle buluşmalarını amaçladığı belirtildi.

haber: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN-BerfinGÜRBÜZ

Kaynak : PERRE