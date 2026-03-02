Adıyaman Valisi Osman Varol, Valilik koordinesinde ve Türk Telekom katkılarıyla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Varol, iftar programında yaptığı açıklamada, 'Mübarek Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ikliminde, gönüllerimizi birleştiren iftar sofrasında Adıyamanlı hemşehrilerimizle bir araya geldik.' ifadelerini kullandı.

Valiliğin koordinasyonunda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştıklarını belirten Varol, 'Valiliğimiz koordinesinde Türk Telekom katkılarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan iftar çadırında, hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini ve muhabbetini paylaştı' dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Varol, 'Birlikte açılan oruçlar, edilen dualar ve paylaşılan lokmalar; kardeşliğimizi daha da güçlendirdi' dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Varol, 'Bu mübarek ayda Rabbim oruçlarımızı kabul, sofralarımızı bereketli, gönüllerimizi huzurla doldursun' ifadelerine yer verdi.

Yardımlaşma ve dayanışma mesajı veren Varol, 'Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu rahmet ayında; kalplerimizden sevgi, sofralarımızdan bolluk ve bereket, evlerimizden huzur eksik olmasın' ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

