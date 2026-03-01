Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, yetiştiricilere aşılama takvimine uyma çağrısında bulundu; aşısız hayvanların sevkine izin verilmediği ve desteklemelerde aşılama şartı arandığı bildirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen şap aşılaması çalışmaları il genelinde devam ediyor.

Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla sürdürülen program kapsamında, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından büyükbaş hayvanlar belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak aşılanıyor. Saha ziyaretlerinde hayvanların kimlik, kayıt ve sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

Hızlı yayılım gösterebilen şap hastalığının et ve süt veriminde kayıplara yol açabildiği, işletmeler açısından ekonomik risk oluşturduğu belirtilirken, aşılama faaliyetlerinin hem hayvan sağlığının korunması hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Abdulkadir Akkan, şap aşılaması çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yetiştiricilerimizin aşılama takvimine titizlikle uymaları, hayvanlarını zamanında aşılatmaları ve saha ekiplerine gerekli kolaylığı sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Aşısız hayvanların sevkine izin verilmemekte; destekleme ödemeleri için aşılama şartı aranmaktadır. İl Müdürlüğümüz, hayvancılığın güvence altına alınması ve üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması adına aşılama çalışmalarına planlı ve kararlı şekilde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE