Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 2026 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini, Mart ayında ödemeleri başlayacak olan KOSGEB deprem kredileri oluşturdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, KOSGEB kredilerinin ertelenmesiyle ilgili olarak ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun Oda adına girişimlerde bulunduğunu ve konuyu Cumhurbaşkanına, Bakanlara ve milletvekillerine ilettiğini belirtti. Bereket, Odanın icra yetkisi bulunmadığını, ancak kamuoyu oluşturma konusunda girişimde bulunabileceğini ifade etti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, konuşmasında KOSGEB kredilerine ilişkin yürütülen çalışmalara değindi. Torunoğlu, 'KOSGEB ile ilgili uzun süredir bölgedeki STK'larla çalışma yürüttük. Kredilerin silinmesini veya belirli bir süre ertelenmesini talep ettik. Basın açıklaması yaptık ve kamuoyu oluşturduk. Ancak yetkililer geri adım atmıyor. KOSGEB Başkanı ile görüştüm. Tahsil edilecek tutarın deprem bölgesinde başka bir kredi paketi için işletmelere sunulacağını ifade etti. KOSGEB'te son bir toplantı yapılacak, sonuçlarını bekliyoruz. 3-4 aydır bu konuyla ilgileniyoruz. Üyelerimizle görüştük ve telefonlarla bilgilendirme yaptık. Oda olarak elimizden gelen çalışmayı yürüttük' ifadelerini kullandı.

Torunoğlu, ayrıca Mısır'da gerçekleştirilen uluslararası temaslara değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu'na katıldıklarını belirtti. Torunoğlu, forum kapsamında Adıyaman iş dünyasını temsilen ticari iş birliklerine yönelik protokoller imzalandığını ve bu temasların özellikle ihracatçı firmalar için yeni pazar olanakları sağladığını ifade etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE