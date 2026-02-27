DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da belediye eşbaşkanlarının katılımıyla düzenlenen 'İrademize Sahip Çıkıyor, Kayyım Uygulamalarına Karşı Sesimizi Yükseltiyoruz' başlıklı açıklamada konuştu. Bakırhan, '1999'dan beri yerel yönetim deneyimimiz var.' diyerek yerel yönetim tecrübelerine dikkat çekti ve 'Bu önemli süreçte yerel yönetimlerdeki seçilmişlerimizle bir araya gelmemiz kıymetlidir.' ifadelerini kullandı.

'Belediyeler, Halkın Gerçek Temsilcilerine İade Edilmelidir'

Kayyım uygulamalarını eleştiren Bakırhan, 'Bunları tartışırken kayyımları da konuştuk. 2016'dan beri neredeyse üç dönemdir halkın iradesi gasp ediliyor. Usulsüz bir şekilde belediyelerimiz yönetiliyor. Kayyımların yönettiği belediyelerin tablosunu anlatmayacağım, kamuoyuna da yansıdı. Basın yayın organları da birçok şeye şahitlik etti. Bu kayyımlar ülkenin utancı haline geldi ve artık bu utancın ortadan kaldırılması gerekiyor. Halkın iradesinin gaspının son bulması gerekiyor. Halk zaten bu gaspın son bulması için son seçimlerde yine partimizi, kendi partisini tercih etti; kayyımlara karşı tutumunu ortaya koydu. Bu tutuma saygı gösterin. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini konuştuğumuz bu dönemde kayyımda ısrar etmek doğru değildir. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere yönetenler artık bu ısrardan vazgeçmelidir, belediyeleri halkın gerçek temsilcilerine iade etmelidir. Bu konuda sadece Ahmetlerin makama dönmesi yetmez. Sadece Ahmetler yetmez. Gülistanlar, Neslihanlar, Abdullahlar, Mehmetler, Resul Emrahlar, Sofyalar, Birsenler, Devrimler ve adını sayamadığım belediye eşbaşkanlarımızın, belediye başkanlarının, gasp edilen 13 belediyenin başkan ve eşbaşkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu konuda bir düzenlemeye de gerek yok. Bu barış sürecinde, içerisinde olduğumuz Ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir' dedi.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, 'Bu barış sürecinde, içerisinde olduğumuz Ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir.' ifadelerini kullandı ve '4 Mart'ta geçici görevlendirmeyle getirilen kayyımları görevlendirmeyip belediye eşbaşkanlarının dönmesini sağlayabiliriz' dedi.

'Yerel Yönetimlerin Maruz Kaldığı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Gerekiyor'

Belediyelerin hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Bakırhan, 'Bunun dışında belediyelerimiz hizmetlerine devam ediyor. Biraz önce içeride konuştuk, emin olun, dünya kadar projeleri var. Olanaksızlıklara ve bürokrasinin ayrımcı tutumuna rağmen var. Bu ayrımcılığın da artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Hepimiz eşit ve kardeşçe bir arada yaşayacaksak, artık demokratik siyaset dönemiyse, o zaman yerel yönetimlerin de maruz kaldığı ayrımcılığın da ortadan kaldırılması gerekiyor. Halkçı, demokratik, şeffaf belediyelerimizin halkın yaşamını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirmesi için de başta bürokrasi olmak üzere herkes katkı sunmalıdır' ifadelerine yer verdi.

'Aynı Zamanda Bir Eleştiri-Özeleştiri Partisiyiz'

Yerel yönetimlerin demokratikleşme sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bakırhan, 'Arkadaşlarımız seçildikleri kentin ve o kentte yaşayan yurttaşların rahat yaşaması için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bütün bu olumluluklarına rağmen varsa eksiklikleri o konuda da çok ciddi özeleştiri verdiler içeride. Biz aynı zamanda bir eleştiri-özeleştiri partisiyiz. Kendimizi görürüz, şeffafız. Bir eksiklik varsa onu birlikte giderir, o eksiklik yerine daha pozitif adımlarla birlikte eksiklerimizi tamamlarız. Belediyelerimiz hizmetlerine devam edecek. Daha iyi hizmetleri hep birlikte göreceğiz. Bu süreç aynı zamanda yerel yönetimlerin de önünün açılacağı bir süreç olacağı için daha rahat koşullarda hizmetler üreteceğiz. Belediye eşbaşkanlarımızla birlikte soruşturmaların, tutuklamaların, gözaltıların, kayyımların olmadığı bir süreçte halkımıza, halklarımıza daha güzel hizmetler üreteceğimizi umut ediyorum. Ramazan'ın da iyi şeylere vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

HABER: DİYARBAKIR (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE