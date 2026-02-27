Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kaldı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Shkendija'yı geçti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nden elendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını ileri bir tarihe erteledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u eleyerek son 16 turuna kaldı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı geçerek yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçını Liverpool veya Tottenham ile 10-11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17-18 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Samsun temsilcisi ise Konferans Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart'ta karşı karşıya gelecek.

Bu gelişmeler doğrultusunda Süper Lig'in 27. haftasında 17-19 Mart'ta oynanacak Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçları ileri bir tarihe alındı.

TFF ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu hazırlıkları nedeniyle 27. hafta maçlarını 3'er gün öne çekmişti. Milliler, 26 Mart'ta Romanya'yı ağırlayacak, tur atlaması halinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle final müsabakasında karşılaşacak.

TFF, kararın gerekçesini 'Milli takımın hazırlık süresinin uzatılması ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin maç programının korunması' olarak açıkladı.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE