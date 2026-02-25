6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını azimle sürdüren Adıyaman Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen TYF Ulusal Gelişim Ligi 11-12 Yaş Grubu 1. Vize Yarışları'nda kenti başarıyla temsil etti.

Kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli antrenman programını sürdüren genç sporcular, yarışmalarda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Dereceye girerek barajı geçen 7 sporcu, 2. Vize Yarışları'na katılmaya hak kazandı.

Bir üst tura yükselen sporcular şöyle:

Beren Yılmaz, Arin Büyüktaş, İlke Yılmaz, Adile İdil Aktaş, Mehmet Yağız Şahin, Serhat Çalış ve Emir Kaynak.

Abdurrahman Tutdere: 'Bu Başarı Azmin ve İnancın Zaferidir'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, genç sporcuların başarısını yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Tutdere, 'Genç sporcularımızın elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Disiplinli çalışmanın, azmin ve inancın karşılığını almaları hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı. 2. Vize Yarışları'nda da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum. Sporcularımızı, kıymetli antrenörlerimizi ve fedakâr ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum' dedi.

Adıyamanlı genç yüzücüler, elde ettikleri derecelerle hem kentte moral kaynağı oldu hem de 2. Vize Yarışları öncesi iddialarını ortaya koydu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

