Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futbol Turnuvası final müsabakası, Altınşehir Anadolu Lisesi ile Adıyaman Spor Lisesi arasında gerçekleştirildi.

Final karşılaşmasında şampiyonluk, Adıyaman Spor Lisesi'nin oldu. Turnuvaya katılarak öğrencilere destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şampiyon takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

Şampiyon takım, Adıyaman'ı Şanlıurfa'da düzenlenecek bölge müsabakalarında temsil edecek. Turnuvada mücadele eden tüm öğrenciler ve emeği geçen öğretmenler tebrik edildi, bölge müsabakalarında temsilci takıma başarılar dilendi.

Kaynak : PERRE