Galatasaray'ın, Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz hakkında transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı mücadelede skor katkısı üretmemesine rağmen performansıyla dikkat çeken milli futbolcunun, İtalyan temsilcisinin radarına girdiği öne sürüldü. RAMS Park'taki karşılaşmada fizik gücü ve temaslı oyundaki direnciyle ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz'ın performansının Juventus cephesinde olumlu değerlendirme aldığı iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini'nin oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı belirtildi. Haberde, Chiellini'nin Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gücüne ve temaslı oyundaki etkinliğine dikkat çektiği aktarıldı.

Öte yandan, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC'nin de Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiği ancak transfer sürecinin sonuçlanmadığı kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 2 bin 463 dakika sahada kaldı. Barış Alper Yılmaz söz konusu maçlarda 8 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Juventus'un sezon sonunda resmi girişimde bulunup bulunmayacağına ilişkin ise kulüplerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PERRE