2026 Kış Olimpiyatları kapsamında düzenlenen erkekler serbest stil kayak büyük hava elemeleri tamamlandı. Livigno Snow Park'ta yapılan organizasyonda sporcular üçer atlayış gerçekleştirirken, en iyi iki derecenin toplamı finale kalan isimleri belirledi. Organizasyonda Türkiye de kayakla atlama süper takım kategorisinde yer aldı. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, Predazzo'daki yarışta 202,7 puan toplayarak 15'inci sırada yer aldı.

Elemeler sonunda ABD'li Mac Forehand 183.00 puanla ilk sırayı aldı. Avusturyalı Matej Svancer 182.25 puanla ikinci, Norveçli Birk Ruud ise 181.00 puanla üçüncü oldu. Toplam 29 sporcunun yer aldığı elemelerde 12 isim finale yükseldi.

Milli sporcuların performansı Türkiye adına olimpiyat tecrübesi açısından önem taşırken, serbest stil kayak büyük hava branşında madalya mücadelesi final yarışının ardından kesinlik kazanacak.

