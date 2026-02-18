AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı
yayımladı. Mesajında Ramazan ayının taşıdığı anlam ve öneme de vurgu yapan Başkan Çadır
, Ramazan ayı ve oruç ibadetinin, sadece uhrevi hayata yönelik bir yatırım fırsatı olmadığının
altını çizerek “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan
Ramazan ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Fahri
Kâinat Efendimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), Ramazan ayının
önemini şöyle belirtmiştir: ‘Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek
Ramazan orucu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’ İşte bu nedenledir ki Ramazan ayı, hasat
mevsimi ve bir arınma iklimidir” ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı içerisinde AK Parti İl Başkanlığının yapacağı çalışmalara da değinen Başkan
Çadır “ AK Parti olarak mübarek Ramazan ayı programlarını ‘Niyetimiz Bir, İnancımız Bir,
Yolumuz Bir’ sloganıyla yürüteceğiz. Programlarımız kapsamında 6 Şubat depremlerinin
ardından Adıyaman’ımızda kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla ‘Yeni Evim, İlk İftarım’
diyerek kıymetli ailelerimizle birlikte iftar açacağız. "Gönül Sofraları" programları
kapsamında ise şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar
buluşmalarında bir araya geleceğiz. Ramazan ayı boyunca tüm teşkilat mensuplarımız,
milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla sahada,
hanelerde, caddelerde olacak vatandaşlarımızla büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği
sergileyerek inşallah bu mübarek Ramazan ayını gönüllerde hoş bir sada bırakma gayretinde
olacağız. İnşallah bu çalışmalarımızı Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir şekilde hem
iftarda hem de sahurda yine yollarda, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam
edeceğiz. Ve yine geleneksel Ahde Vefa programı kapsamında geçmişte partimize emek
veren kıymetli teşkilat mensuplarımızla iftar programında bir araya geleceğiz. Bir kez daha
ifade etmem gerekir ki; tüm teşkilatlarımızla; rahmet, bereket ve paylaşmanın ayı Ramazan-ı
Şerif’te her gönüle dokunacak, sofraları bereketlendirecek, şehri heyecanlandıracak
çalışmalarımızla bu mübarek ayı Adıyaman’ımızda en anlamlı şekliyle idrak edeceğiz
inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam
Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum.”dedi.