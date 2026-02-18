AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı

yayımladı. Mesajında Ramazan ayının taşıdığı anlam ve öneme de vurgu yapan Başkan Çadır

, Ramazan ayı ve oruç ibadetinin, sadece uhrevi hayata yönelik bir yatırım fırsatı olmadığının

altını çizerek “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan

Ramazan ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Fahri

Kâinat Efendimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), Ramazan ayının

önemini şöyle belirtmiştir: ‘Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek

Ramazan orucu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’ İşte bu nedenledir ki Ramazan ayı, hasat

mevsimi ve bir arınma iklimidir” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı içerisinde AK Parti İl Başkanlığının yapacağı çalışmalara da değinen Başkan

Çadır “ AK Parti olarak mübarek Ramazan ayı programlarını ‘Niyetimiz Bir, İnancımız Bir,

Yolumuz Bir’ sloganıyla yürüteceğiz. Programlarımız kapsamında 6 Şubat depremlerinin

ardından Adıyaman’ımızda kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla ‘Yeni Evim, İlk İftarım’

diyerek kıymetli ailelerimizle birlikte iftar açacağız. "Gönül Sofraları" programları

kapsamında ise şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar

buluşmalarında bir araya geleceğiz. Ramazan ayı boyunca tüm teşkilat mensuplarımız,

milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla sahada,

hanelerde, caddelerde olacak vatandaşlarımızla büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği

sergileyerek inşallah bu mübarek Ramazan ayını gönüllerde hoş bir sada bırakma gayretinde

olacağız. İnşallah bu çalışmalarımızı Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir şekilde hem

iftarda hem de sahurda yine yollarda, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam

edeceğiz. Ve yine geleneksel Ahde Vefa programı kapsamında geçmişte partimize emek

veren kıymetli teşkilat mensuplarımızla iftar programında bir araya geleceğiz. Bir kez daha

ifade etmem gerekir ki; tüm teşkilatlarımızla; rahmet, bereket ve paylaşmanın ayı Ramazan-ı

Şerif’te her gönüle dokunacak, sofraları bereketlendirecek, şehri heyecanlandıracak

çalışmalarımızla bu mübarek ayı Adıyaman’ımızda en anlamlı şekliyle idrak edeceğiz

inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam

Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum.”dedi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net