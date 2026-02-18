Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması Programı'nda içme suyu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Tutdere, 'Bugün özellikle içme suyu ile ilgili bir duyuru yaptık. Bulam ve Havşeri bölgelerinde, yoğun yağış nedeniyle su kaynaklarımızda bulanıklık oluştu. Bu nedenle şebeke suyumuzu sadece tüketim için kullanmanızı, bir süre içme suyu olarak kullanmamanızı önerdik' dedi.

Başkan Tutdere, süreci takip ettiklerinin altını çizerek, 'Biz tedbiren şu anda özellikle şebeke suyumuzun sadece tüketim için kullanılmasını, bir süreliğine içme suyu olarak tüketilmemesini önerdik. Şu anda hem Halk Sağlığı ekipleri hem de belediyenin ASKİM ekipleri süreçleri takip ediyor, analizlerimizi yapıyoruz ve süreç takibimizdedir. Normale döndüğünde biz bu konuda kamuoyuyla, sizlere de ayrıntılı bir açıklama yapacağız' ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere, şehrin yeniden inşa sürecine değinerek, 'Şu anda şehrimizin yeniden inşaat sürecinde hepinizden aldığımız destek ve duayla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu yılın sonunda ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz, Adıyamanımız düştüğü yerden kalkacak ve yoluna devam edecek. Adıyaman hepimizin vatanı, hepimizin yurdu' dedi.

Kaynak : PERRE