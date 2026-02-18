TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kahtalı Mıçe'yi Anma Gecesi', sanatçının 50 yıllık sanat hayatını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. Gösterim sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, Kahtalı Mıçe'nin kızları Venda Aslan Altuntaş ile Berivan Taner'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Venda Altuntaş: 'Babam Adıyaman'ın Yaşayan Hafızasıydı'

Kahtalı Mıçe'nin kızı Venda Altuntaş, babasının 50 yıl boyunca Adıyaman kültürünü gururla taşıdığını belirterek, 'Babam Adıyaman ağzını tüm dünyaya öğretti. Müziği birleştirici bir güç olarak kullandı; asla ötekileştirmedi. Vefatının birinci yılında onu yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Babamın 50 yıldır Adıyaman'ı, Kahta'yı; Türkiye'nin dört bir yanına ve türkü dinleyenler aracılığıyla dünyanın her yerine taşıdığını düşünüyorum. Bu kıymetli geceyi hazırlayan ve her zaman yanımızda olan Sayın Abdurrahman Tutdere'ye ailem adına teşekkür ediyorum' dedi.

Sanatçı Mehmet Aslan: 'Sanatçılarımızın Kıymetini Sağken Bilelim'

Sanatçı Mehmet Aslan da, 'Mustafa abi sözle anlatılacak bir insan değil. Üzüldük, ağladık ama sonuçta anlamlı ve güzel bir program oldu. Sahnede de söylediğim gibi, sanatçılar öldükten sonra değil, sağken kıymetlenmeli. Sanatçılarımızın değerini hayattayken bilmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Program, Kahtalı Mıçe'nin sevilen eserlerinin seslendirilmesi ve yapılan anmalarla sona erdi.

Kaynak : PERRE