Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçirilmesini sağlamak amacıyla şehir genelinde kapsamlı denetimlerini artırdı. Denetimler, marketler, fırınlar, kasaplar ve şarküteri işletmelerinde yoğunlaştırılırken, hijyen, gramaj ve fiyat uyumu gibi kriterler titizlikle kontrol edildi.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, denetimlerin temel amacı vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak. Kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket eden esnaf hakkında yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi, yürütülen denetim faaliyetlerinin Ramazan ayı boyunca düzenli şekilde devam edeceğini ve halkın sağlıklı, güvenli ve bereketli bir Ramazan geçirmesi için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Belediye yetkilileri, Ramazan öncesi yapılan denetimlerin sadece ceza uygulamak amacı taşımadığını, aynı zamanda vatandaş ve esnaf arasında güven ortamını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Denetimlerin kapsamı; ürünlerin hijyen koşulları, tartı ve gramaj ölçümleri ile fiyat etiketi uyumu gibi önemli kriterleri içeriyor.

Kaynak : PERRE