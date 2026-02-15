Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman'da işletmelerin henüz tam anlamıyla toparlanamadığını belirterek, Mart ayında ödemesi başlayacak kredi borçlarının silinmesini ya da en az iki yıl ertelenmesini talep etti.

Deprem konutlarının ödeme sürecinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Torunoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ancak esnaf ve işletmeler açısından sürecin henüz tamamlanamadığını vurgulayan Başkan Torunoğlu, bölge ekonomisinin halen toparlanma aşamasında olduğunu dile getirerek 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak KOSGEB geri ödemelerinin mevcut şartlarda işletmeler üzerinde ciddi yük oluşturacağını kaydetti.

'Aradan geçen bu süreye rağmen bu konuda henüz bir gelişme yaşanmadı' diyen Başkan Torunoğlu, ödeme takviminde yapılacak bir düzenlemenin Adıyaman'daki işletmelere önemli bir nefes aldıracağını ifade etti.

Deprem sonrası üretim, istihdam ve ticari faaliyetlerde büyük kayıplar yaşandığını hatırlatan Başkan Torunoğlu, kredi borçlarının silinmesi ya da ertelenmesinin hem esnafın ayakta kalmasına hem de bölge ekonomisinin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PERRE