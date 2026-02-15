Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Köseuşağı köyünde yapılan toplantıda üreticiler bir araya geldi.

Programda, tarımsal üretim ve hayvancılık alanında güncel uygulamalar ile üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Yetkililer tarafından çiftçilere çeşitli başlıklarda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Tarımsal Üretim ve Hayvancılıkta Öncelikli Konular Ele Alındı

Toplantıda uzmanlar tarafından;

Buzağı ölümlerinin önlenmesi,

Üreme ve verimliliğin artırılması,

Kuraklıkla mücadele ve su tasarrufu yöntemleri,

Tarımsal üretim teknikleri,

Tarımsal destekler ve devlet teşvikleri konularında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Hayvancılıkta buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bakım, besleme ve barınak koşullarının önemi üzerinde durulurken, sürü yönetiminde üreme planlamasının verimlilik açısından belirleyici olduğu ifade edildi. Kuraklıkla mücadele kapsamında ise suyun etkin ve tasarruflu kullanımı, modern sulama teknikleri ve iklim koşullarına uygun üretim planlamasının gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca tarımsal üretimde doğru tekniklerin uygulanmasının maliyetleri düşürdüğü ve verimi artırdığı belirtilirken, çiftçilerin mevcut tarımsal destekler ve devlet teşvikleri hakkında bilgi sahibi olmasının önemine dikkat çekildi.

Çiftçilerin Soruları Yanıtlandı

Toplantı sonunda üreticilerin soruları yetkililer tarafından yanıtlandı. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması için alınması gereken önlemler, örnek uygulamalar üzerinden açıklandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini belirterek, çiftçilerin güncel tarım politikaları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakamlıktan Açıklama

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Çiftçilerimizin bilgi ve donanımını artırarak üretimde verimliliği yükseltmek, kuraklık ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı sağlamak önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, kamu kurumlarının koordinasyonunda yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladığını bildirdi.

