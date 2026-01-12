Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Karayolları Şube Şefi ile birlikte Subatan Geçidi'ni ziyaret ederek, zorlu kış şartlarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyaran Kaymakam Pelvan, 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' dedi.

Kaymakam Pelvan, Karayolları ekibiyle birlikte Subatan Geçidi'ne ilerlediklerini belirterek, 'Yoğun bir tipi var. Saat 20.00 itibarıyla Malatya Karayolu'nu trafiğe kapattık' dedi.

Kaymakam Pelvan, Çelikhanlı vatandaşlara seslenerek, 'Önümüzdeki iki gün boyunca ilçemizde yağış etkisini yoğun bir şekilde sürdürecek. Lütfen acil bir durum söz konusu olmadığı sürece kar lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmayalım' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE