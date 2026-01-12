Soğuk hava dalgası ve yağışlar tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; haftanın ilk gününde Adıyaman'ı etkisi altına alan karla karışık yağmurun gün boyu etkili olacağı açıklandı. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Şehri etkisi altına alan yağışların yarında devam edeceği meteoroloji tarafından açıklanırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarılarda bulunuldu. Adıyaman genelinde karla karışık yağmur ve zamanla bazı bölgelerde kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi sebebiyle görüş mesafesinde düşme, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulunuldu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

12 Ocak pazartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 1/ 4

Besni: -2/ 0 Derece

Çelikhan: -1 / 1

Gerger: 0/ 2 Derece

Gölbaşı: 1 / 3 Derece

Kahta : 2 / 4 Derece

Samsat: 2/ 5 Derece

Sincik: -1 / 1 Derece

Tut: -1 / 1 Derece

13 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 1 / 6

Besni: -1 / 2 Derece

Çelikhan: -1 / 1

Gerger: 0/ 2 Derece

Gölbaşı: 1/ 3 Derece

Kahta: 3 / 6 Derece

Samsat: 2/ 7 Derece

Sincik: -1/ 2 Derece

Tut: -1/ 1 Derece

Kaynak : PERRE