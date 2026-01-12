Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? programında Adıyamanlı yarışmacı Sefa Yapıcı, hem yarışmadaki performansı hem de yaşam öyküsüyle dikkat çekti.

Yarışma sırasında kendisini tanıtan Sefa Yapıcı, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle birlikte göçük altında kaldıklarını belirtti. Deprem sürecinde büyük bir yıkım yaşadıklarını ifade eden yarışmacı, enkazdan sağ olarak kurtulduğunu ancak ablası ve kardeşini kaybettiğini dile getiren Sefa Yapıcı, hayatını yeniden kurmaya çalıştığını ifadelerinde kullandı.

Sefa Yapıcı, 2023 deprem yılı girdiği YKS sınavında 46 bin sıralama yaptığını, ancak hayallerine yetmediğini belirterek şunları söyledi:

'Sınavda 46 bin sıralama yaptım ancak hayallerim için yeterli değildi çünkü tıp fakültesini istiyordum. Devamında mezuna kaldım, bir sene daha kendime şans verdim. Tekrar sınava hazırlandığım yıl, 2024 yılında 10 bin 500 sıralama yaptım şimdi Kocaeli Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisiyim.'

Yarışmacı, insanlara dokunma isteğini ve motivasyonunu ise şöyle anlattı:

'Hayalim insanlara dokunabilmek; depremde kaybettiğim ablamın ve kardeşimin anısına bir başkasının hayatına dokunarak belki yaşatmak.'

Programda ilk baraj sorularını başarıyla geçen Yapıcı, ikinci baraj sorularına da ulaşmayı başardı. Bu aşamada da soruları doğru yanıtlayarak 200 bin TL değerindeki soruya gelmeye hak kazandı.

200 bin TL'lik soruda Yapıcı'ya, 'Hangisi Brad Pitt'in rol aldığı filmlerden biri değildir?' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyleydi:

A) 12 Maymun

B) Ocean's Onikilisi

C) 12 Yıllık Esaret

D) 12 Öfkeli Adam

Soruda kararsız kalan Yapıcı, telefon joker hakkını kullanarak bir yakınına danıştı. Jokerden gelen 'B- Ocean's Onikilisi' yanıtını işaretleyen yarışmacı, doğru cevabın 'D- 12 Öfkeli Adam' olması nedeniyle soruya yanlış yanıt verdi.

