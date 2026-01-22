Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Adıyaman’da ilk kez hayata geçirilen çalışma kapsamında; düzenlenecek e-ticaret eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimci ve KOBİ’lere, Trendyol tarafından komisyon muafiyeti veya komisyon indirimi uygulanacak. Deprem bölgesindeki 4 ilde uygulanacak olan proje ilk olarak Adıyaman’da uygulanmaya başlandı.

ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanvekili Mehmet Tuncay Yıldırım, Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Tutdere, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, MÜSİAD Başkanvekili Ahmet Doğan Alperen, STK temsilcileri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

TORUNOĞLU: “BİRLİKTELİĞİMİZ DAYANIŞMANIN İRADESİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, depremin sonrasında işletmelerin sadece fiziksel hasar almadığını, pazarlarını da kaybettiğini belirterek; “6 Şubat sabahı, sadece binalarımızı değil; anılarımızı, umutlarımızı ve emeklerimizi de kaybettik. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki; bu şehir ne zaman zorlansa, ayağa kalkmayı başarmıştır. Bugün burada bulunmamızın asıl anlamı da budur: Adıyaman yalnız değildir, Adıyaman’ın yanındayız. “Yanınızdayız” programı; sadece bir destek paketi değil, bir dayanışma iradesidir, bir yeniden ayağa kalkma kararlılığıdır.

Ticaret Bakanlığımızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin ve MÜSİAD’ın bu güçlü birlikteliğini Adıyaman’da görmek, bizler için son derece kıymetlidir. Depremin ardından işletmelerimiz sadece fiziksel hasar almadı; pazarlarını, müşterilerini, tedarik zincirlerini kaybetti. İşte bugün başlatılan bu program, “yeniden ticarete tutunmanın” çok somut bir yoludur. Bu kapsamda; Adıyaman’daki girişimcilerimiz ve KOBİ’lerimiz, Sosyal Girişimcilik Merkezimizde düzenlenecek eğitim programlarına katılacaklar. Bu eğitimler sayesinde; dijitalleşmeyi öğrenen, e-ticareti bilen ve rekabet gücü artan bir Adıyaman hedefliyoruz. Eğitimleri başarıyla tamamlayan girişimcilerimiz; Trendyol üzerinden mağaza açma imkânı elde edecek, komisyon indirimleri ve çeşitli muafiyetlerden faydalanarak ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırabilecekler. Bu, Adıyaman’da yeniden üretmenin ve yeniden kazanmanın kapısını aralamaktır.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler; üyemizi yalnız bırakmayan, zor zamanlarda sorumluluk alan, girişimciyi geleceğe hazırlayan bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bu şehri ayağa kaldıracak olan şey, yine bu şehrin üretim gücüdür. Bu anlamlı programın hayata geçmesinde emeği olan;

Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, MÜSİAD’a ve Trendyol ailesine Adıyaman iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Bu programın; yaraları saran, umudu

büyüten ve Adıyaman’ın ticaretine yeni bir yön veren bir başlangıç olmasını diliyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

MÜSİAD Başkanvekili Ahmet Doğan Alperen, en büyük sermayenin beşeri sermaye olduğuna vurgu yaparak bu projeyle gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanları açılacağını ifade etti.

TOBB Başkanvekili Mehmet Tuncay Yıldırım, Oda ve borsalar olarak genç girişimcilerin, kadın kooperatiflerinin ve KOBİ’lerin üretim için gerekli kaynaklara erişimini iş gücünün korunmasını ve ticaretin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini destekleyeceklerini kaydetti. Yıldırım; dayanışmayla, ortak akılla ve kalıcı çözümlerle bölge ekonomisini yeniden canlandıracak yatırımı, istihdamı ve üretimi büyütecek adımlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ‘Yanınızdayız’ projesinin Adıyaman için önemli olduğuna dikkat çekerek gençlerin kendi yeteneklerini dijital ticaret alanında geliştirmelerine fırsat veren bu projeye destek olan kurumlara teşekkür etti.

“TÜRKİYE’DE E-TİCARET HACMİ 3 TRİLYON TL’Yİ AŞTI”

Türkiye’de e-ticaretin geldiği noktayı değerlendiren Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporumuzdaki veriler ışığında sektörün mevcut durumunu kısaca değerlendirmek gerekirse; 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon TL’yi aşmıştır. E-ticaret hacminin son yıllarda büyük bir sıçrama yaptığını vurgulayan Gürcan, “2019 yılından bu yana bakıldığında e-ticaret hacminin 21 kat büyüdüğü görülecektir. Son 5 yıllık büyüme oranları ile birlikte değerlendirildiğinde bu büyüme, e-ticaretin sadece bir satış kanalı olmanın ötesine geçtiğini, kullanıcı eğilimlerinde kalıcı bir değişime yol açtığını ve işletmelerin dijital yetkinliklerini daha sistemli bir yapıya kavuşturduğunu göstermektedir. Perakende e-ticaret hacmi ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye yükselmiştir” dedi.

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN ÇOK ÜZERİNDE BÜYÜDÜ”

Türkiye ile Avrupa arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu belirten Gürcan, “Ülkemiz perakende e-ticarette 2023-2024 döneminde yüzde 18 büyüyerek 45 milyar Euro’ya ulaşırken, aynı dönemde Avrupa’nın büyümesi yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu fark, ülkemizin e-ticaretteki hızını, girişimcilerimizin adaptasyon gücünü ve kullanıcı güvenini net bir biçimde göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, e-ticaret eğitim alacak girişimcilere çağrıda bulanarak projeden azami derecede faydalanmalarını istedi.

Konuşmaların ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a 6 Şubat depremlerini simgeleyen saat kulesi takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YANINIZDAYIZ PROJESİ NEDİR?

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Usta Yanınızdayız Projesi, deprem bölgesinin yeniden cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyor Projenin amacı girişimci adaylarına dijital yetkinlikler kazandırmak, KOBİ'lerin e-ticaret hacmini büyütmek ve bölge istihdamına katkı sağlamak. Proje bölgedeki

bireylerin, KOBİ’lerin, kooperatiflerin ve esnafların katılımına açık. Proje deprem bölgesindeki 4 ilde uygulanmakta.

ATSO SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİNİN AÇILIŞI YAPILDI

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ATSO bünyesinde hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

ATSO hizmet binasında düzenlenen açılış törenine; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, TOBB Başkan Vekili Mehmet Tuncay Yıldırım, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ile çok sayıda sanayici, iş insanı ve girişimci katıldı.

Kurdele kesimi sonrası girişimci adaylarına ilk dersi veren Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, dijitalleşmenin hızla arttığı bu dönemde ticaretin yönünün değiştiğini, girişimciliğin yeni araçlar ve yeni imkanlarla şekillendiğini belirterek Türkiye’de e-ticaretin son yıllarda kaydettiği güçlü büyümeyle artık ekonominin stratejik alanlarından birisi olduğunu söyledi.