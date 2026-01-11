“Geçim Derdi Emeklilerin Ortak Yazgısı Haline Geldi”



Emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Doğan, “Bugün emeklilerimiz maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Emekli nöbeti, bu sessiz çığlığın Meclis’e taşınmış halidir” dedi.



“Ekonomik Adaletsizlik Emeklileri Vuruyor”



Engin Doğan, mevcut ekonomik tabloda en büyük bedeli emeklilerin ödediğini vurgulayarak, “Yüksek enflasyon, düşük maaş artışları ve sosyal desteklerin yetersizliği emeklilerimizi her geçen gün daha da zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.



CHP’nin Net Tutumu: Onurlu ve Güvenceli Bir Yaşam



CHP’nin emekliler için net bir mücadele çizgisi olduğunu belirten Doğan, “Emekliler lütuf değil, hak ettikleri yaşam koşullarını talep ediyor. En düşük emekli aylığı, insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmalıdır” diye konuştu.



“Adıyaman’dan Emeklilere Tam Destek”



Doğan, Özgür Özel’in TBMM’deki ziyaretinin emeklilere yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek, “Adıyaman’daki emeklilerimizle dayanışmamız sürecek. Bu haklı mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.