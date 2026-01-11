Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Besni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterler ve ara caddelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, dün geceden itibaren sahada görev alan ekipler sayesinde ulaşımda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Başkan Alkan, vatandaşları olası risklere karşı uyararak, sürücülerin araç kontrollerini yapmaları ve güvenli sürüş kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti.

Belediye ekiplerinin, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE