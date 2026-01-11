Adıyaman Manifaturacılar, Tuhafiyeciler, Zücaciyeciler, Halıcılar ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Salman, tek listeyle yeniden başkan seçildi. Genel kurula üyelerin yoğun katılımı dikkat çekerken, seçimin ardından konuşan Başkan Salman, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman ve çevre illerde esnaf üzerinde derin yaralar açtığını vurgulayarak, 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle felaketleri rabbim bir daha kimseye yaşatmasın' dedi.

Salman, deprem sonrası esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığını vurgulayarak kira artışlarına dikkati çekti. Salman, 'Çarşı merkezinde kira bedelleri 150 bin liradan 250 bin liraya kadar çıktı. Bazı vicdansız fırsatçılar küçük iş yerleri için dahi astronomik rakamlar talep ediyor. Bu durum esnafımızı mağdur ediyor' dedi.

Deprem bölgesindeki esnaf kefalet kredilerinde özel düzenleme talep eden Salman, esnafın taleplerini ilgili kurumlara iletmeye devam edeceklerini belirtti.

Genel kurulda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ise, depremler sonrası toparlanma sürecinin sürdüğünü ve bazı sorunların Ankara'ya taşınarak takip edileceğini ifade etti. Çadır, doğru ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla şehri ayağa kaldıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Mustafa Salman, yeni dönemde esnafa hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak : PERRE