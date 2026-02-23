19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle vali yardımcıları ve kaymakamlara ilişkin atamalar Resmi Gazete 'de duyuruldu.

Gerçekleştirilen atamalarla,25 Haziran 2025 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Şükrü Alperen Göktaş, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki kaymakamlık görevinden Adıyaman Vali Yardımcılığı görevine asaleten atandığı öğrenildi.

Adıyaman İl özel idare genel sekreterliği görevinde bulunan Şükrü Alperen Göktaş bu görevinin yanı sıra Adıyaman vali yardımcısı görevinde de bulunacak.

Kaynak : PERRE