Seminere okul müdürleri, rehber öğretmenler ve lise son sınıf öğrencileri katıldı. Etkinlikte, bilişim ve dolandırıcılık suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları, IBAN'ların üçüncü kişilere kullandırılmasının doğuracağı hukuki ve cezai sonuçlar hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı.

IBAN dolandırıcılığı nedir?

IBAN dolandırıcılığı; bir kişinin banka hesabını veya IBAN bilgisini, bilerek ya da bilmeyerek suç gelirlerinin transferinde kullandırması yoluyla işlenen dolandırıcılık türüdür. Çoğu vakada hesap sahibi, 'sadece hesabımı kullandırdım' düşüncesiyle hareket etse de hukuken suçun bir parçası haline gelmektedir.

Bu yöntemle dolandırıcılar:

*Suçtan elde edilen parayı başkasının hesabına aktarır,

*Asıl failler izini kaybettirirken,

*Hesap sahibi şüpheli/sanık konumuna düşer.

Türkiye'de IBAN dolandırıcılığı nasıl görülüyor?

Türkiye'de en sık karşılaşılan yöntemler şunlardır:

*'Hesabını kirala, para kazan' vaadi

*Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen teklifler

*'Şirket ödemesi', 'kripto transferi', 'yardım parası', 'e-ticaret tahsilatı' bahanesi

*Gençler ve öğrenciler üzerinden emanet hesap kullanımı

Bu yöntemlerle IBAN'ını paylaşan kişiler:

*Nitelikli dolandırıcılık,

*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

*Bilişim yoluyla dolandırıcılığa iştirak suçlamalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Hangi tedbirler alınmalıdır?

*Uzmanlar ve savcılıklar tarafından özellikle şu tedbirler öneriliyor:

*IBAN ve banka kartı bilgileri üçüncü kişilerle asla paylaşılmamalı

*'Sadece para gelecek, sonra iade edilecek' söylemine itibar edilmemeli

*Tanınmayan kişiler adına para gönderme-alma işlemi yapılmamalı

*Banka hesabı başkasının kullanımına açılmamalı

*Şüpheli durumlar derhal bankaya ve emniyet birimlerine bildirilmeli

Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Vatandaşların özellikle şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

*Kolay ve risksiz kazanç vaadi dolandırıcılığın temel işaretidir

*'Sana bir şey olmaz, sorumluluk bizde' gibi sözlerin hukuki karşılığı yoktur

*IBAN paylaşımı, sadece maddi değil adli sonuçlar doğurur

*Gençler ve öğrenciler, ailelerini ve öğretmenlerini bu tür tekliflerden haberdar etmelidir

Farkındalık çalışmaları sürecek

Adıyaman'da düzenlenen seminerde Cumhuriyet savcıları, IBAN dolandırıcılığına karşı erken farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Yetkililer, özellikle öğrencilerin ve gençlerin bu tür suçlarda bilinçsiz şekilde araç haline getirildiğini, bu nedenle eğitim çalışmalarının süreceğini vurguladı. Yetkililer, 'IBAN paylaşmak basit bir işlem değil, ciddi bir suç zincirinin ilk halkası olabilir' uyarısında bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak : PERRE