Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman'da devam eden projeler ile belediyenin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Görüşmede kentte hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçları ve yerel yönetim çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, misafirperverlikleri ve Adıyaman'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Kaynak : PERRE