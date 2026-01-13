Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman'da devam eden projeler ile belediyenin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi
İçeriği Görüntüle
Görüşmede kentte hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçları ve yerel yönetim çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, misafirperverlikleri ve Adıyaman'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS