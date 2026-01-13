Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük Besi Organize Tarım Bölgesi olma özelliğini taşıyan Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde 2 milyar liralık dev yatırımın hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, '8 bin dekar alana kurulan Türkiye'nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olan bu dev yatırım; bölgemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı, bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

'Bölge, Yıllık 36 Bin Ton Kırmızı Et Üretim Kapasitesine Ulaşacak'

Bakan Yumaklı, bu yılın ilk yarısında bölgede 150 besi işletmesinin daha üretime başlayacağını ifade ederek, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 320 besi işletmesine ulaşılacağını kaydetti. Bakan Yumaklı, bölgenin yıllık 36 bin ton kırmızı et üretim kapasitesine ulaşacağını ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayarak, '8 bin dekar alana kurulan Türkiye'nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olan bu dev yatırım; bölgemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı, bereketli olsun' dedi.

Bölge Ekonomisine Katkı Sunacak

Yaklaşık 8 bin dekar alana kurulan ve Türkiye'nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olma niteliğini taşıyan yatırımın, Şanlıurfa'nın tarımsal ve hayvansal üretimdeki gücünü pekiştireceği, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine güçlü katkı sunacağı bildirildi.

