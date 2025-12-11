Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, ilçedeki millet evlerinde düzenlediği eğitim ve hobi kurslarıyla kadınların hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Kurslara katılan kadınlar, edindikleri becerilerle aile bütçesine destek olacak üretimler gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, kadınlara mesleki eğitimden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede imkan sunuyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan belediye, üretime katılımı teşvik etmeyi sürdürüyor.

Sırrın Millet Evi'nde Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen dikiş-nakış ve kuaförlük kursları yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan kadınlar, hem hobi edinme hem de mesleki ilerleme fırsatı bulduklarını belirterek sağlanan imkanlar için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Eğitim ve hobi kursları; Sırrın'ın yanı sıra Kısas, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Şehitlik millet evleri ile İpekyol ve Osmangazi Hanımlar Konağı'nda da devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurs kayıtlarının sürdüğünü belirterek başvuru yapmak isteyenlerin 444 22 63 numaralı iletişim merkezinden bilgi alabileceklerini veya ilgili merkezlere şahsen müracaat edebileceklerini duyurdu.

