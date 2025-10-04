Şeriban ÖZÇAKMAK - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan ve 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ'ın yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü olay, ardından ortaya atılan asılsız iddialarla ikinci bir travmaya dönüştü. Aile, sorumlu gazetecilik ilkelerini hiçe sayan haberler nedeniyle büyük bir öfke ve üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Olay, Akçakale Adnan Menderes Mahallesi'nde, ailenin kendi bahçesinde gerçekleşti. Henüz nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi, bahçede oynayan küçük Ömer Faruk'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olay yerine giden Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, detaylı inceleme başlattı ve soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak olayın hemen ardından, bazı internet siteleri olayı gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan farklı iddialarla gündeme taşıdı. Söz konusu siteler, Akçakale Belediye Başkanı'nın 6 yıl önce Suriye'nin Rakka kentinde bir düğünde silah sıktığı ve sözde o kurşunun 6 yıl sonra gelip Ömer Faruk'u yaraladığını ima eden, çarpıtılmış haberler yayınladı.

'İnsanlığınıza Yazıklar Olsun'

Torununun başına gelen bu acı olayın, hiçbir dayanağı olmayan bu tür iddialarla kirletilmesine sessiz kalmayan dede Mahmut Dağ, bir açıklama yaparak adeta vicdanlara seslendi.

Yaptığı açıklamada, 'Urfa Ekspres' adlı haber sitesini hedef gösteren Dağ, 'Yazıklar olsun siz bu haberi nasıl birbirine yapıştırdınız? Sözde Başkan Ayhan'ın 6 sene önceki sıktığı mermi nasıl oldu da 6 sene havada mı kaldı da geldi torunuma isabet etti? Söz biz düğüne katılmışız, düğüne de katıldığımız yok. Olay evde, havlu da otururken oldu. Merminin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu haberlerle biz başkanla husumet mi etmeye çalışıyorsunuz? İnsanlığınıza ve yaptığınız haberlere yılıklar olsun!' ifadelerini kullandı.

'Hukuki Yollara Başvuracağım'

Asılsız haberlerin acılarını daha da derinleştirdiğini ve paylaşılan haberlere yönelik huhuki süreç başlatacağını duyuran dede Mahmut Dağ, 'Ben bu işin takipçisiyim. Bu işi avukat aracılığıyla mahkemeye taşıyacağım ve takip edeceğim' dedi.

Bu üzücü olay, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde bilgi kirliliği altında paylaşılan haberlerin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Acılı aile, asılsız haberler ile acılarının daha artığını söyleyerek, kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak : PERRE