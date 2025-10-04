Şeriban ÖZÇAKMAK - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi Heyeti ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahada karşılaştıkları sorunlar, sendikal çözüm önerileri ve teşkilat çalışmalarına ilişkin yol haritasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi'nden yapılan açıklamada, 'Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımızın sendikal mücadelemize verdikleri destek, teşkilatımız için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandıran ve teşkilatımıza göstermiş oldukları samimi yakın ilgilerinden dolayı Değerli Başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE