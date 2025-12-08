Kuaförlük Atölyesinde Uygulamalı Eğitim

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kuaförlük mesleğine ilişkin temel bilgi ve süreçleri uygulamalı olarak öğreniyor. Saç tıraşı aşamalarını gözlemleyen öğrencilerin tıraş işlemleri program sonunda belediye personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Düzenli aralıklarla uygulanan bu eğitimlerde, öğrencilerin görerek ve deneyimleyerek öğrenme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Öz bakım ihtiyaçlarının tanıtılması, tıraş sürecinin aşamalarının öğretilmesi ve uygulamalı eğitimin pekiştirilmesi programın ana başlıklarını oluşturuyor.

Gündelik Yaşam Becerilerinde Kapsamlı Destek

Toplum Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmeyi esas alan geniş kapsamlı bir eğitim modeli uygulanıyor. Mutfağa yönelik beceri geliştirme, el işi atölyeleri, beden eğitimi, müzik ve öz bakım eğitimleri haftanın beş günü düzenli şekilde veriliyor.

Her gün 3 saat devam eden program kapsamında öğrenciler servisle evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve eğitimlerin ardından yeniden evlerine bırakılıyor. Öğrencilerin öz bakım süreçleri ve tıraş ihtiyaçları da belediye personeli tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

'Çocuklarımızın Hayatına Dokunan Her Adımı Önemsiyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'Özel gereksinimli çocuklarımızın hayatına dokunan her adımı önemsiyor ve onların kendilerini güvende hissettikleri, becerilerini geliştirdikleri, yaşamın her alanında daha güçlü yer alabildikleri bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Bu hizmetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE