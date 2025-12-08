Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman-Şanlıurfa hattındaki Kahta-Narince-Siverek Yolu'na ilişkin son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Uraloğlu, 'Seyahat süresini 55 dakikadan 25 dakikaya indirdik. Yıllık 953 milyon TL tasarruf sağladık. Yolumuz açık, gönlümüz ferah; hizmetimiz milletimize' ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu'nun daha önce yaptığı açıklamada, Kahta-Siverek Yolu'nun toplam 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiği, güzergâhta yer alan Nissibi Köprüsü ile 2,6 kilometrelik bağlantı yolunun önceki yıllarda tamamlanarak trafiğe açıldığı belirtilmişti. Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin de 28 Aralık'ta resmi açılışının yapılacağı duyurulmuştu.

Bakan Uraloğlu, yolun mevcut durumda 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini, projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arasının 11,2 kilometre kısalacağı bilgisini paylaşarak, seyahat süresinin 55 dakikadan 25 dakikaya düşeceği, zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf sağlanacağı ve karbon emisyonunun 18 bin ton azaltılacağı da daha önce açıklanmıştı.

Mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ve bu sayede trafik güvenliğinin artacağı belirten Bakan Uraloğlu, yeni yolun sürücülere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacağı vurgulayarak, projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bölgenin ticaretine, turizmine ve vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan önemli bir çalışma olduğu ifade etmişti

Kaynak : PERRE