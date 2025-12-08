Adalı Hiniç Derneği, 2025 yılı İstişare Toplantısı'nı İstanbul'da yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Adıyaman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda Adıyamanlı katıldı.Toplantıda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ele alınarak 2026 yılı için yeni planlamalar yapıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda, 2026 Ramazan ayında İstanbul'da geleneksel iftar programı düzenlenecek. Ayrıca Kahta'da kumanya dağıtımı yapılacak ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağlanacak.

Program kapsamında Adalı Hiniç köylerinin kanaat önderleri Osman Ataş, Said Özadalı ve Cumali Çakır'a, köylerine ve birlik beraberliğe sundukları katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Dernek yönetimi, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel çalışmalarda buluşma temennisiyle toplantıyı sonlandırdı.

