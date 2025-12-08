Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği Adıyaman programına ilişkin açıklamada bulunarak tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

'Adıyaman hazır, millet hazır; şimdi buluşma vaktidir' diyen İl Başkanı Alsan, programın ayrıntılarını şu sözlerle paylaştı:

'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, 13 Aralık Cumartesi günü Adıyaman'ımıza geliyor. Saat 13.00'te Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda halk buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Ardından saat 16.30'da Ziraat Odası karşısında bulunan yeni parti binamızın açılışını yapacağız. Adıyaman hazır... Millet hazır... Şimdi buluşma vaktidir.' dedi.

Alsan, programın Adıyaman için önemli bir birlik ve heyecan günü olacağını vurgulayarak, 'Halk buluşmamız ve parti binamızın açılışı, kentimizin siyasi çeşitliliğine ve demokratik bilincine katkı sunacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ev sahibi olarak bekliyoruz, tüm halkımız bu büyük buluşmaya davetlidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE