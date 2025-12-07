'Saldırılar Tahammül Sınırını Aşmıştır'

Açıklamasında öğretmenlere yönelik şiddetin sıradanlaşmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Taştı, yaşanan son saldırının yıllardır biriken sorunların dışa vurumu olduğunu ifade etti. Taştı, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Son yaşanan öğretmene yönelik saldırı, artık tahammül sınırlarımızı aşan bir tabloyu gözler önüne sermiştir. Öğretmenin sınıfta hedef haline geldiği, şiddetin sıradanlaştırıldığı, saygının yerle bir edildiği bu ortamın sorumlusu birkaç öğrenci değildir. Bu, yıllardır öğretmeni değersizleştiren, haklarını yok sayan ve eğitim sistemini içten çürüten politikaların doğrudan sonucudur.'

'Öğretmeni Ekonomik ve Mesleki Olarak Zayıflatan Politikaların Bedeli Ödeniyor'

Taştı, öğretmenlerin ekonomik zorluklar ve güvencesizlik içinde mesleklerini sürdürdüğünü belirterek, bunun eğitim ortamına doğrudan zarar verdiğini ifade etti:

'Öğretmeni ekonomik olarak zorlayan, güvencesiz çalıştıran, mesleki itibarını zayıflatan, eğitimde nitelik yerine gösterişi ve propaganda amaçlı uygulamaları öne çıkaran politikaların faturası; bugün sınıflarda saygısızlık, şiddet, otorite krizi ve öğrenme ortamının bozulması olarak geri dönmektedir.'

'Pedagojik Yetkinliği Olmayan Yapıların Okullara Sokulması Eğitim Düzenini Bozuyor'

Eğitim dışı kurum ve kişilerin okullara protokollerle dahil edilmesinin öğretmen otoritesini erozyona uğrattığını belirten Taştı, bu uygulamanın sistematik bir sorun haline geldiğini söyledi:

'Ayrıca yıllardır uygulanan protokoller aracılığıyla eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kişi ve yapıların okullara sokulması; pedagojik yetkinliği olmayan aktörlerin okul ortamlarına müdahil edilmesi, sınıf düzenini ve öğretmen otoritesini sistematik biçimde erozyona uğratmaktadır.'

'Bir Milyon Öğretmen Atama Beklerken Ücretli Öğretmenlik Sistemi Devam Ediyor'

Taştı, öğretmen açığına rağmen ücretli öğretmenlik uygulamasının sürdürülmesini eleştirerek şunları kaydetti:

'Yaklaşık bir milyon öğretmen atama beklerken, asgari ücretin altında yürütülen ücretli öğretmenlik sistemi hâlâ sürdürülüyor. Bu durum, kamusal eğitimden sorumlu olanların öğretmeni ne kadar değersiz gördüğünün açık bir ifadesidir.'

'Ankara'daki Olay Geliyorum Diyen Bir Çöküşün İtirafıdır'

Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan öğretmen şiddeti olaylarının tesadüf olmadığını belirten Taştı, son yaşanan saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Ankara'da yaşanan son olay, 'geliyorum' diyen bir çöküşün artık saklanamaz hale gelişidir. Bu yalnızca bir öğretmene saldırı değil; yıllardır yok sayılan bir mesleğin, bir kurumun ve bir geleceğin çığlığıdır.'

Eğitim-İş'ten Talepler: 'Öğretmeni Güçlendiren Politikalar Hayata Geçirilmelidir'

Taştı, açıklamasının devamında öğretmenlerin sorunlarının çözümü için atılması gereken adımları maddeler halinde sıraladı:

'Ataması yapılmayan öğretmen bırakılmamalıdır; bu gecikmiş bir haktır.

Ücretli öğretmenlik adı verilen güvencesiz istihdam derhal sona ermelidir.

Tüm öğretmenler kadrolu olmalı, maaşlar yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Okulların altyapısı, güvenliği ve fiziki koşulları hızla iyileştirilmelidir.

Eğitim sistemi gençlere işsizlik ve belirsizlik değil; güvenli bir gelecek sunmalıdır.

Okullara eğitimle ilgisi olmayan yapıların müdahalesi tamamen bitirilmelidir.'

'Uyarı Ciddiye Alınmazsa Daha Ağır Sonuçlar Kaçınılmazdır'

Açıklamanın sonunda öğretmenlerin yıllardır biriken sorunlar karşısında sabır sınırlarının zorlandığını belirten Taştı, şu ifadelerle çağrısını yineledi:

'Bu ülkenin geleceğini yetiştiren biz öğretmenler, yıllardır görmezden gelinen sorunların yükünü daha fazla taşımayacağız. Yaşananlar açık bir uyarıdır. Bu uyarıyı dikkate almayanlar, çok daha ağır sonuçların sorumluluğunu taşımak zorunda kalacaktır. Eğitimin gerçek öznesi olan öğretmeni güçlendiren, itibarını koruyan ve kamusal eğitimi yaşatan politikaların hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.'

Taştı son olarak, 'Öğretmene şiddet, öğretmeni itibarsızlaştıran ve güvencesizleştiren politikaların sonucudur,' ifadelerine yer verdi.

