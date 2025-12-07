'Adıyaman'ın Acılarını da Sevincini de Birlikte Yaşadık'

Gazetenin kurulduğu günden bu yana Adıyaman'ın sesi olmaya devam ettiğini belirten Mustafa Yücekaya, özellikle 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu yıkımı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Depremlerde birlikte enkaz altında kaldık. Enkaz altında kalanlarla birlikte öldük, enkaz üstünde olanlarla birlikte umutlandık. Her güzel haberle sevindik, kötü haberlerle üzüldük. Çadırdan konteynere, konteynerden kalıcı konutlara uzanan süreçte yaşanan tüm olumsuzluklara ve güzelliklere birlikte tanıklık ettik. Çünkü Güne Bakış Gazetesi Adıyaman demek, Adıyamanlı demek, Adıyaman'a sevdalı olmak demektir.'

'22 Yıldır Aynı Heyecanla Okur Odaklı Yayıncılık'

Okurla kurdukları bağın gazetenin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Yücekaya, 22 yıllık yayın çizgilerini şöyle özetledi:

'8 Aralık 2004'te yayın hayatına başladığımızda benimsediğimiz okur odaklı yayın ilkemiz bugün hâlâ geçerlidir. 21 yılda yayımlanan 6 bin 267 nüshamızla hem basılı hem de internet sitemizde halkın gazetesi olma sorumluluğunu sürdürdük. Okurlarımızın sorunlarını ilgililere duyurmada onların sesi olduk, iyi gelişmelerde kulağı, kötü günlerinde ise yanında olduk.'

Pandemi ve Depremde Kaybedilen Gazeteciler Anıldı

Pandemi sürecinde ve 6 Şubat depreminde gazete çalışanlarından ve meslektaşlardan yaşanan kayıpları hatırlatan Yücekaya, duygusal ifadelerle şunları söyledi:

'Pandemide değerli çalışma arkadaşımız Abdurrahman Elmacı'yı kaybettik. 6 Şubat'ta ise Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal'ı yitirdik. Depremde kaybettiğimiz kıymetli meslektaşlarımızı da rahmetle anıyoruz:

İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş ve Burak Alkuş...

Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.'

'Güne Bakış Bir Okuldur'

Gazetenin yalnızca bir yayın organı değil, aynı zamanda Adıyaman basını için bir okul niteliği taşıdığını vurgulayan Yücekaya, şöyle devam etti:

'Bu gazeteye çok kişinin emeği geçti. Birçok gazeteci burada yetişti, birçok yazar fikirlerini bu sayfalarda okurlarla paylaştı. Dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, çay demleyen arkadaşımıza kadar herkesin emeği var. Vefat eden çalışanlarımızı rahmetle anıyor, bugün hâlâ yanımızda olan tüm okurlarımıza teşekkür ediyorum.'

