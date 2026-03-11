Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sağlık sektöründe istihdamı artırmaya yönelik yeni bir personel alımı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre farklı branşlarda toplam 746 sağlık personeli istihdam edilecek.

Alımlar kapsamında en fazla kadro hemşire branşında açıldı. Buna göre 372 hemşire alınacak. Hemşire kadrosunu 91 paramedik, 61 diyetisyen ve 59 fizyoterapist kadroları takip ediyor.

İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda ayrıca 39 ebe, 28 radyoloji teknikeri, 22 diyaliz personeli ve 22 anestezi teknikeri istihdam edilecek.

Farklı Sağlık Branşları da Listede

Personel alımı kapsamında diğer branşlar ise şu şekilde açıklandı:

21 Odyolog

9 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri (ADS)

8 Odyometri Teknikeri

5 Ameliyathane Teknikeri

5 Optisyen

4 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Toplamda 746 personelin istihdam edileceği alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuru süreci ve şartlarına ilişkin detayların İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak : PERRE