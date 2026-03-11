Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesi ödenecek ikramiyelerle ilgili olarak, 'Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra bu aya özel emekli maaşı ödemelerinin öne çekileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 14 Mart'tan itibaren yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Kaynak : PERRE