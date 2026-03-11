AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Özhan, mesajında İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en güçlü şekilde yansıttığını belirtti. Özhan, İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bağımsızlık mücadelemizi yüksek bir edebiyat kabiliyeti ve insanın ruhuna işleyen içtenlikle dizelere dökerek ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla anıyor, bağımsızlığımızın nişanesi İstiklal Marşımızın kabulünü 105. yılında coşkuyla kutluyoruz.

Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan ve milletimizin onur ve gururla haykırarak okuduğu bu kutlu marş; büyük bir iman gücü ve görülmemiş bir cesaretle verilen millî mücadelemize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize manevi bir saygı duruşudur.'

Özhan mesajının devamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Milletvekili Özhan mesajını, 'Büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisini yineleyerek, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. İstiklal ruhuyla nice 105 yıllara. Bu büyük eserin sönmez ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir' ifadelerine yer vererek tamamladı.

Kaynak : PERRE