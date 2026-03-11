Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye bünyesindeki İmar, Planlama, ASKİM ve Fen İşleri müdürlükleri ile ilgili Başkan Yardımcılarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda, şehir estetiğinden taviz vermeyen, sürdürülebilir ve güçlü altyapı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızla hayata geçirilmesine yönelik yol haritası belirlendi.

Başkan Tutdere, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, modern ve planlı şehirleşme hedefiyle çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak : PERRE