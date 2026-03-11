Başkan Karakuş, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuya ilişkin değerlendirmelerini hatırlatarak idarecilerin sendikacılığa müdahil olmaması gerektiğini söyledi.

Fidan Karakuş, sendikal mücadele yürütürken bazı kamu yöneticilerinin makamlarının gücünü kullanarak çalışanlara baskı yaptığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, bu durumun sendikal özgürlüklere zarar verdiğini ifade etti.

'İdareci İdareciliğini Yapsın, Sendikacı Sendikacılığını'

Geçtiğimiz ay yaptıkları basın açıklamasını hatırlatan Karakuş, idarecilerin sendikal faaliyetler içinde yer almasına tepki gösterdiklerini belirtti.

Karakuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Çok uzun değil geçtiğimiz ay basın açıklamamızda da dile getirdik. 'Sözümüz ise idarecilere yöneliktir: Eğer bu kadar hevesliyseniz, Malum-Sen'e geçin, çok sevdiğiniz koltuklardan istifa edin ve sendikacılığa başlayın. Anlaşılan o ki devletin makamları size ağır gelmiş, kaldıramamışsınız. Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir durum varsa, çıkın açıklayın.' diyerek idareci sendikacılara tepkimizi ortaya koymuştuk.'

Karakuş, kamu yönetiminde görev yapan kişilerin tarafsızlık ilkesine uygun davranması gerektiğini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Tekrar söylüyoruz. İdareci idareciliğini yapsın, sendikacı sendikacılığını yapsın. Yok idareci sendikanın temsilci toplantılarına katılmaya devam edecekse devletimiz gereğini yapsın.'

Genel Başkan Kahveci'den Tepki

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yaptığı açıklamada bazı kamu yöneticilerinin makamlarının gücünü kullanarak sendika üyeleri üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ileri sürmüş ve idarecilerin sendikal faaliyetler üzerinden çalışanları yönlendirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Kahveci, özellikle bazı kamu kurumlarında çalışanların makam odalarına çağrılarak sendikadan istifaya zorlandığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, kamu yöneticilerinin asli görevlerine odaklanması gerektiğini vurgulamıştı. Sendika yetkilileri, kamu kurumlarında sendikal özgürlüğün korunması gerektiğini belirterek idarecilerin sendikal süreçlere müdahale etmemesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)