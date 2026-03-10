ADIYAMAN’DA ANAHTAR PARTİ’YE YENİ KATILIM



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda partiye yeni bir katılım gerçekleşti. Programa Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos da katıldı.



Program kapsamında Şükrü Cem’e parti rozeti takılarak Anahtar Parti ailesine katılması sağlandı. Katılım töreni, parti teşkilatı ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, “İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz programda kıymetli bir katılıma daha şahitlik ettik. Genel Başkan Yardımcımız ve Hukuk Politikaları Başkanımız Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos’un katılımıyla Şükrü Cem’e rozetini takarak aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyduk.” ifadelerini kullandı.



ŞÜKRÜ CEM’E YENİ GÖREV



Programda ayrıca Şükrü Cem’in Anahtar Parti Adıyaman İl Başkan Danışmanlığı görevine getirildiği de açıklandı. Emircan Ahmet Alsan, Cem’in tecrübesi ve birikimiyle parti çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirtti.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, “Kıymetli büyüğümüz Şükrü Cem’i İl Başkan Danışmanlığı görevine getirdiğimizi de paylaşmak isterim. Tecrübesi, birikimi ve Adıyaman’a olan hassasiyetiyle teşkilatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.



“DAHA GÜÇLÜ BİR ADIYAMAN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ.”



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, parti olarak kapsayıcı bir siyaset anlayışı benimsediklerini ve Adıyaman için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Alsan, “Adıyaman’da siyaset anlayışımız; insanları geçmişleriyle değil, ortak geleceğe dair inançlarıyla değerlendiren bir anlayıştır. Birlikte daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha umutlu bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Muhabir: Adıyamanlılar Net