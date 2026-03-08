AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Özhan, mesajında kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayattaki önemine dikkat çekti. Kadınların hayatın her alanında önemli rol üstlendiğini belirten Özhan, kadınların fedakarlıkları ve emekleriyle toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Mesajında kadınların katkılarına ve haklarına verilen değerin önemine vurgu yapan Özhan 'Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alandaki katkılarına ve haklarına verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kadınlar yaşamımızın her anında varlıkları ile bizlere yol gösteren, yaptıkları fedakarlıklar ve mücadeleler ile bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren ve eğiten en kutsal varlıklarımızdır. Şehrimize ve ülkemize her türlü değer katan kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde büyük önem arz etmektedir' ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesinin önemine değinen Özhan, kadınların her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Kadınlarımızın kendilerini her alanda geliştirmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları için daima yanlarında olacağız. Adıyaman'da kadınların daha da güçlenerek toplumsal yaşamın her alanında etkin rol alacaklarına olan inancım tamdır.'

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı durmaya devam edeceklerini ifade eden Özhan mesajını, 'Bizler her daim kadınlara yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında durarak kadınlarımızın sesi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere depremzede annelerimizin ve hayatımızın her anını özel, anlamlı kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum' ifadelere yer vererek tamamladı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ