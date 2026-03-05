ADIYAMAN’A YENİ BİR KÜLTÜR VE BİLGİ MERKEZİ



Adıyaman’da eğitim ve kültür alanına önemli katkı sunması beklenen Atatürk Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Adıyaman Belediyesi ve Koç Holding’in katkılarıyla hayata geçirilen proje için gerçekleştirilen temel atma törenine çok sayıda yönetici ve vatandaş katıldı.



Törene katılan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kentin kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.



ENGİN DOĞAN: “GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR.”



Atatürk Kütüphanesi’nin Adıyaman’ın eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Belediyemizin ve Koç Holding’in katkılarıyla gerçekleştirilen Atatürk Kütüphanesi temel atma törenine yöneticilerimiz ve halkımızla birlikte katılım sağladık. Bu önemli projede emeği geçen başta Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



EĞİTİME VE GELECEĞE YATIRIM



Adıyaman’ın gelişimi için eğitim ve kültür yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kente kazandırılacak her yeni projenin gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

Engin Doğan, “Atatürk Kütüphanesi’nin şehrimize kazandırılması, özellikle gençlerimizin bilgiye erişimini kolaylaştıracak ve Adıyaman’ın kültürel yaşamına önemli katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Muhabir: Adıyamanlılar Net