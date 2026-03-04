İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmeni anarak başlayan Dervişoğlu, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan Dervişoğlu, eğitim kurumlarında görevli personel sayısına dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Dervişoğlu, bölgedeki gelişmelerin uluslararası dengeleri etkilediğini ifade etti. İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, 'Bir yanda kendi kişisel iktidarının güvenliğini, siyonizmin sapkın emelleriyle birleştiren Netanyahu var ki bunun için de insanlığa dair her ne varsa, kana ve ateşe boğmayı kendisine misyon edinmiştir. Diğer yanda da aynı saiklerle onun hem koruyucusu hem de emir eri olan Trump var. Hemen arkasından da başlarını kuma gömerek bu katliamlara alkış tutarak ayakta kalacaklarını düşünen gaflet kuyusunun dibine düşmüş bir Batı dünyası izliyoruz. Sözde Müslüman Körfez emirlikleri de bu katliamların taşeronluğunu yapıyor. Başkentlere bombalar yağdırıp, devlet başkanlarını kaçırıp, siyasi veya dini liderlere suikast düzenliyorlar. İster yozlaşmış ister otoriter her ne olursa olsun böylesi bir hoyratlık meşrulaştırılamaz, meşrulaştırılmamalıdır. Bugün İsrail Haşhaşilere, Trump ise Roma'nın deli imparatorlarına özeniyor. Ne kadar uzarsa uzasın, eşkıyanın sonu hep aynı olacaktır' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin savunması gereken tez, her hal ve şartta İran'ın toprak bütünlüğünün ve üniter devlet yapısının muhafaza edilmesi olmalıdır' diyen Dervişoğlu, olası bir otorite boşluğunun bölgesel istikrarsızlığı artırabileceğini söyledi.

İran'da yaşanabilecek bir çöküşün Türkiye'yi doğrudan etkileyebileceğini belirten Dervişoğlu, sınır güvenliği ve göç riskine dikkat çekerek, 'Elbette ki İran'daki yozlaşmış rejimlerin idaresi altında ezilen İranlılarla duygu ve fikir birliği içindeyiz. Öte yandan evrensel insani değerlerin sömürgeci, saldırgan ve hesap vermekten kaçan liderler tarafından istismar edilmesine de karşıyız. Çünkü mollaların alternatifi kuklalar olamaz. İran, mollaların yozlaşmış düzeninin devrilip, yerine dışarıdan bir kuklanın monte edilebileceği bir ülke değildir. İran halkı da ne bunu kabullenir ne de buna layıktır. Bu yüzden İran'ın geleceğine yalnız İranlıların karar vermesi gerektiğini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Dışarıdan yapılan müdahalelerle gerçekleşen rejim değişikliklerinin sonuçlarını çok iyi biliyoruz. Bunu yakın tarihimizde Irak'ta gördük. Irak'ı gözlerimizin önünde üçe böldüler. Lübnan yine böyledir. Suriye'de 15 yıldır yaşananlar ortadadır' ifadelerine yer verdi.

Saldırıların ekonomik etkilerini de değerlendiren Dervişoğlu, enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ederek, 'Artan belirsizlik güvenli liman arayışını tetikler. Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısı oluşabilir. Savaş uzadıkça enflasyonist beklentiler artar. Beklenen faiz indirimi ertelenebilir. Daha önemlisi risk arttıkça borçlanma maliyetimiz yükselir. Türkiye'nin enerji ithalatı 62 milyar doların üzerindedir. Dış ticaret açığının büyük kısmı enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Petrol fiyatlarındaki her yüzde 10'luk artış cari açığı yıllık bazda yaklaşık 2,6 milyar dolar yukarı çekebilmektedir. İran, doğal gazda Türkiye'nin tedarik zincirinde önemli bir yer tutmaktadır. Bir kesinti senaryosu, sanayi ve elektrik piyasasında gerilim yaratır. Depolama kapasitesinin belli bir ölçüde tampon oluşturabileceği doğrudur. Ancak kesinti riski hafife alınmamalı, üretim ve istihdam bile bile tehlikeye atılmamalıdır' dedi.

TBMM'nin süreç hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle istişare yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK